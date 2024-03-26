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Повестку ждать не нужно: какие мужчины должны сами прийти в ТЦК уже на следующей неделе

27.03.2024

Законопроект №10449 о мобилизации все еще не рассмотрели во втором чтении. Поэтому пока в Украине действуют действующие положения о воинском учете. В соответствии с ним есть обстоятельства, при которых мужчины должны приходить в ТЦК без повестки.

Добровольно в ТЦК: кто должен явиться и на каких условиях

Военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно прийти в ТЦК в таких случаях:

  • для получения разрешения на смену места жительства в другой административной единице Украины;
  • для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более 3 месяцев;
  • в течение семи дней для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;
  • в течение семи дней сообщать об изменении персональных данных;
  • немедленно обратиться в случае потери военно-учетного документа;
  • раз в пять лет для проверки данных;
  • ежегодно до 1 октября предоставить документы о праве на отсрочку от призыва.

Мобілізація

Какие обязанности мужчин на воинском учете

Законодательство закрепляет 11 главных обязанностей призывников, военнообязанных и резервистов относительно пребывания на воинском учете. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, должны:

  1. Находиться на воинском учете.
  2. Прибывать по вызову по указанному адресу.
  3. Не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без соответствующего разрешения ТЦК.
  4. Проходить медосмотр и лечение в соответствии с решениями медицинской комиссии.
  5. Проходить подготовку к военной службе.
  6. Лично прибывать в ТЦК с паспортом и военно учетными документами для снятия с учета в случае переезда.
  7. Лично в семидневный срок прибывать в ТЦК по новому месту жительства.
  8. Лично сообщать об изменении персональных данных.
  9. Немедленно сообщать об утрате военно-учетного документа.
  10. Самостоятельно приходить в ТЦК раз в 5 лет для обновления персональных данных.
  11. Подать ежегодно до 1 октября документы, которые подтверждают право отсрочки от призыва.

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27.03.2024
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