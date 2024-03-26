Повестку ждать не нужно: какие мужчины должны сами прийти в ТЦК уже на следующей неделе

Законопроект №10449 о мобилизации все еще не рассмотрели во втором чтении. Поэтому пока в Украине действуют действующие положения о воинском учете. В соответствии с ним есть обстоятельства, при которых мужчины должны приходить в ТЦК без повестки.

Добровольно в ТЦК: кто должен явиться и на каких условиях

Военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно прийти в ТЦК в таких случаях:

для получения разрешения на смену места жительства в другой административной единице Украины;

для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более 3 месяцев;

в течение семи дней для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;

в течение семи дней сообщать об изменении персональных данных;

немедленно обратиться в случае потери военно-учетного документа;

раз в пять лет для проверки данных;

ежегодно до 1 октября предоставить документы о праве на отсрочку от призыва.

Какие обязанности мужчин на воинском учете

Законодательство закрепляет 11 главных обязанностей призывников, военнообязанных и резервистов относительно пребывания на воинском учете. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, должны: