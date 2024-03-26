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Повестку ждать не нужно: какие мужчины должны сами прийти в ТЦК уже на следующей неделе
Законопроект №10449 о мобилизации все еще не рассмотрели во втором чтении. Поэтому пока в Украине действуют действующие положения о воинском учете. В соответствии с ним есть обстоятельства, при которых мужчины должны приходить в ТЦК без повестки.
Добровольно в ТЦК: кто должен явиться и на каких условиях
Военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно прийти в ТЦК в таких случаях:
- для получения разрешения на смену места жительства в другой административной единице Украины;
- для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более 3 месяцев;
- в течение семи дней для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;
- в течение семи дней сообщать об изменении персональных данных;
- немедленно обратиться в случае потери военно-учетного документа;
- раз в пять лет для проверки данных;
- ежегодно до 1 октября предоставить документы о праве на отсрочку от призыва.
Какие обязанности мужчин на воинском учете
Законодательство закрепляет 11 главных обязанностей призывников, военнообязанных и резервистов относительно пребывания на воинском учете. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность. Поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете, должны:
- Находиться на воинском учете.
- Прибывать по вызову по указанному адресу.
- Не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без соответствующего разрешения ТЦК.
- Проходить медосмотр и лечение в соответствии с решениями медицинской комиссии.
- Проходить подготовку к военной службе.
- Лично прибывать в ТЦК с паспортом и военно учетными документами для снятия с учета в случае переезда.
- Лично в семидневный срок прибывать в ТЦК по новому месту жительства.
- Лично сообщать об изменении персональных данных.
- Немедленно сообщать об утрате военно-учетного документа.
- Самостоятельно приходить в ТЦК раз в 5 лет для обновления персональных данных.
- Подать ежегодно до 1 октября документы, которые подтверждают право отсрочки от призыва.
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