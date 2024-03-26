Повістку чекати не потрібно: які чоловіки мають самі прийти до ТЦК уже наступного тижня

Законопроєкт №10449 про мобілізацію все ще не розглянули в другому читанні. Тож поки в Україні діють чинні положення про військовий облік. Відповідно до нього є обставини, при яких чоловіки повинні приходити в ТЦК без повістки.

Добровільно в ТЦК: хто повинен явитися та на яких умовах

Військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні самостійно прийти в ТЦК у таких випадках:

для отримання дозволу на зміну проживання в іншій адміністративній одиниці України;

для зняття з військового обліку у випадку виїзду за кордон на термін понад 3 місяці;

протягом семи для днів для постановки на військовий облік після прибуття на нове місце проживання;

протягом семи днів повідомляти про зміну персональних даних;

негайно звернутися у випадку втрати військово-облікового документа;

раз на п’ять років для перевірки даних;

щороку до 1 жовтня надати документи про право на відстрочку від призову.

Які обов’язки чоловіків на військовому обліку

Законодавство закріплю 11 головних обов’язків призовників, військовозобов’язаних та резервістів відносно перебування на військовому обліку. Порушення цих правил тягне за собою адміністративну відповідальність. Тож всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, повинні: