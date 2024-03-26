Не оплатил покупки в супермаркете и попал в тюрьму на 5 лет: как наказывают украинцев в условиях военного положения

Мужчина в Ашане положил в карманы своей одежды шесть упаковок батареек на общую сумму 3 019 гривен. На судебном заседании обвиняемый в краже товара полностью признал свою вину.

Детали

Известно, что мужчина взял с прилавка Ашана шесть упаковок батареек и положил их в карман не оплатив. Своими действиями он нанес супермаркету ущерб на сумму 3 019 гривен. Гражданин свою вину признал, но ему назначили наказание. Об этом стало известно в решении Пустомытовского районного суда Львовской области, которое обнародовали 23 февраля 2024 года.

14 сентября 2023 года в помещении Ашан мужчина взял с прилавка шесть упаковок аккумуляторных батареек “Duracell”, положил их в левый и правый карманы шорт и пытался вынести из магазина. Однако его остановили работники охраны. Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб на сумму 3 019 гривен и совершил покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

На судебном заседании обвиняемый свою вину полностью признал и пояснил, что 14 сентября 2023 года он находился в помещении магазина и решил похитить батарейки. С похищенным имуществом он прошел мимо кассы, но его задержала охрана магазина. Мужчина раскаялся в содеянном и попросил его строго не наказывать.

Каким был приговор суда

Мужчину признали виновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 15 частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. В результате мужчине назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

В общем, это достаточно суровое наказание, однако суд ссылается на действие военного положения, поэтому назначил именно такое наказание.

Напомним, что в правительстве рассматривают возможность мобилизации заключенных, за исключением тех, кто отбывает наказание за тяжкие преступления.