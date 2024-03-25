Стало известно, сколько придется платить за газ после завершения отопительного сезона

В апреле в Украине официально завершается отопительный сезон. Традиционно он длится с середины октября по середину апреля и может варьироваться на неделю-две в зависимости от погодных условий. Обычно по завершении отопительного сезона меняются тарифы на коммунальные услуги. Особенно интересуют украинцев тарифы на газ, ведь их не меняли с начала войны, хотя постоянно идет речь о том, что это совсем не выгодно для государства. Так вот, “Нафтогаз” и другие поставщики газа обнародовали тарифы на апрель. Все они такие же, как были в марте.

Мораторий продолжает действовать

Тарифы на газ и дальше продолжают удерживать на одном уровне, ведь действие Моратория пока никто не отменял. Вообще, ожидается, что он утратит силу в 2025 году и, вероятно, именно тогда будут первые повышения тарифов на газ. Что касается сегодняшних цен, то клиенты Нафтогаза и дальше будут платить примерно 8 гривен за куб. А вот такие тарифы у других поставщиков:

“ЭРУ Людям” – в 7,7 грн за кубометр;

“Энерджи трейд групп” – 7,799 грн. за кубометр;

“Тернопольоблгаз сбыт” – 7,96 грн. за кубометр;

“Прикарпатый энерго трейд” – 7,98 грн за кубометр;

“Полтавагаз сбыт” – 7,99 грн. за кубометр;

“Галнефтегаз” ЧП “Окко контракт” – 7,99 грн. за кубометр;

“Львовэнергосбыт” – 8,2 грн за кубометр;

“Киевские энергетические услуги” (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

“Днепровские энергетические услуги” (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

“Аскания энергии” – 9,95 грн за кубометр;

“Ритейл Сервис” ТМ “СветГаз” – 9,99 грн за кубометр.

Все эти компании вместе взятые обслуживают около 4% украинцев. Остальные 96% обслуживаются в Нафтогазе. Эта государственная компания стала монополистом на рынке после начала войны. Ведь только за счет государственного бюджета удавалось удерживать тарифы на довоенном уровне.

Как видим, в среднем украинцы платят за газ от 7,7 грн до 9,99. Конечно, каждый может сменить поставщика и перейти к тому же Нафтогазу. Или наоборот выбрать себе компанию из перечисленных выше, если она расположена именно в вашем регионе.