Цифри вражають: в Пенсійному фонді назвали суму максимальної пенсії

Після індексації пенсійних виплат середній розмір виплати в Україні складає 5 717 гривень. Однак є кілька категорій громадян, чиї пенсії перевищують 100-200 тисяч гривень. В Пенсійному фонді пояснили, що це стосується суддів. Чинне законодавство передбачає особливі умови для представників цієї професії.

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В Пенсійному фонді розповіли, що колишні судді можуть отримувати пенсію у розмірі 100 тисяч гривень. Таку інформацію надали у ПФУ на запит журналістів. При цьому цей показник середній. Деякі судді отримують навіть 200 тисяч гривень.

Як приклад журналісти навели декларацію колишнього голови Верховного Суду Ярослава Романюка. В декларації за 2023 рік він зазначив, що отримав пенсію у розмірі 2 937 027 гривень. Тобто його місячна пенсія складала 244,7 тисячі гривень.

розмір пенсії судді залежить від його страхового стажу та зарплати яку він отримував;

мінімальний розмір пенсії судді — 50% від його зарплати;

при страховому стажі понад 20 років за кожен наступний рік пенсію збільшують ще на 2%;

при цьому максимальний розмір пенсії судді не може перевищувати 90% зарплати.

Яку пенсію отримують звичайні українці

Водночас Пенсійний фонд повідомляє, що станом на 2024 рік 51% пенсіонерів отримує пенсії менші за чотири тисячі гривень. Середня пенсія складає близько 5 385 гривень.

При цьому третина всіх отримувачів пенсії має не більше трьох тисяч гривень. Ще 21% отримує від трьох до чотирьох тисяч гривень. І лише близько 30% пенсіонерів має пенсію вище середньої.

За даними Опендатабот, найбільші пенсії отримують столичні пенсіонери — 7248 гривень, найменші — на Тернопільщині, лише 40 70 гривень.

При цьому найбільше зросли середні пенсії на Рівненщині — в півтора раза за рік. Це на 26% більше, ніж середні виплати по країні.

Також наголошують, що лише в восьми областях України середня пенсія вища за середній показник по країні.