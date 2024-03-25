Стало відомо, скільки доведеться платити за газ після завершення опалювального сезону

У квітні в Україні офіційно завершується опалювальний сезон. Традиційно він триває з середини жовтня до середини квітня і може варіюватися на тиждень-два залежно від погодних умов. Зазвичай після завершення опалювального сезону змінюються тарифи на комунальні послуги. Особливо українців цікавлять тарифи на газ, адже їх не змінювали від початку війни, хоча постійно йде мова про те, що це зовсім не вигідно для держави. Так от, Нафтогаз та інші постачальники газу оприлюднили тарифи на квітень. Всі вони такі ж, як були у березні.

Мораторій продовжує діяти

Тарифи на газ й надалі продовжують втримувати на одному рівні, адже дію Мораторію поки ніхто не скасовував. Взагалі, очікується, що він втратить чинність у 2025 році і ймовірно саме тоді будуть перші підвищення тарифів на газ. Що до сьогоднішніх цін, то клієнти Нафтогазу й надалі сплачуватимуть приблизно 8 гривень за куб. А ось, такі тарифи в інших постачальників:

“ЕРУ Людям” – у 7,7 грн за кубометр;

“Енерджі трейд груп” – 7,799 грн за кубометр;

“Тернопільоблгаз збут” – 7,96 грн за кубометр;

“Прикарпатий енерго трейд” – 7,98 грн за кубометр;

“Полтавагаз збут” – 7,99 грн за кубометр;

“Галнафтогаз” ПП “Окко контракт” – 7,99 грн за кубометр;

“Львівенергозбут” – 8,2 грн за кубометр;

“Київські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Дніпровські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Асканія енерджі” – 9,95 грн за кубометр;

“Рітейл Сервіс” ТМ “СвітлоГаз” – 9,99 грн за кубометр.



Всі ці компанії разом взяті обслуговують приблизно 4% українців. Решту 96% обслуговуються у Нафтогазі. Ця державна компанія стала монополістом на ринку після того, як розпочалася війна. Адже лише коштом державного бюджету вдавалося втримувати тарифи на довоєнному рівні.

Як бачимо, в середньому українці платять за газ від 7,7 грн до 9,99. Звісно, кожен може змінити постачальника і перейти до того ж Нафтогазу. Або навпаки вибрати собі компанію з вищеперелічених, якщо вона розташована саме у вашому регіоні.