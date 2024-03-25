Українець зміг незаконно намайнити криптовалюти на 2 мільйони доларів

Європол затримав 29-річного українця, ім’я якого не розголошується, за підозрою в організації масштабної операції з викрадення криптовалют. Його звинувачують у масовому використанні ресурсів хмарних обчислень, що належать іншим особам, шляхом розгортання мільйона віртуальних серверів через зламані акаунти для несанкціонованого майнінгу криптовалют.

Викриття цієї операції датується січнем 2023 року, коли провайдер хмарних послуг, назва якого не розголошується, помітив незаконну діяльність, пов’язану з використанням мільйона його віртуальних серверів для незаконного майнінгу криптовалют. Після цього Європол, українська влада та постраждалий провайдер хмарних послуг протягом останнього року співпрацювали, щоб зібрати необхідну інформацію для відстеження та ідентифікації зловмисника.

Розслідування показало, що підозрюваний діяв з 2021 року, використовуючи самостійно розроблені брутфорс-інструменти для викрадення 1 500 акаунтів дочірньої компанії провідного світового постачальника послуг електронної комерції. За допомогою цих зламаних акаунтів хакеру вдалося отримати адміністративний доступ, створити понад мільйон віртуальних машин для незаконного видобутку криптовалюти, використовуючи ресурси, які йому не належали.

Також встановлено, що підозрюваний перемістив незаконно отриману криптовалюту на суму близько 2 мільйонів доларів США через криптовалютні гаманці TON. Наразі йому висунуто звинувачення у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-телекомунікаційних мереж та мереж електрозв’язку.

Незважаючи на зменшення кількості інцидентів криптоджекінгу після їх піку в 2017-2018 роках, вони залишаються значною загрозою. У звіті Sysdig за 2022 рік зазначено, що на кожні 53 долари, витрачені організацією-жертвою, криптоджекерам вдалося “заробити” близько долара в криптовалюті, що підкреслює постійний вплив і прибутковість таких схем.