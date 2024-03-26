Павел Глоба предупредил о разлуке: три знака Зодиака будут плакать

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на второй месяц весны и он, к сожалению, совсем не будет романтическим для трех знаков Зодиака. Их отношения будут переживать сильный кризис, а некоторые пары с ним просто не справятся. Кому будет очень больно, а кто почувствует облегчение после разрыва?

Близнецы

Астрологи утверждают, что если вы проживаете кризис в отношениях, то проблемы следует искать исключительно в себе. Оглянитесь назад, подумайте, когда вы могли сделать больно своему партнеру и можно ли это как-то исправить. Иногда, чтобы справиться с кризисом, достаточно немного забыть о своей гордыне и дать любимому человеку почувствовать вашу любовь и эмоциональную поддержку. Если ваша пара уже давно вместе, то вы вероятно проживали разные периоды. В конфликтах Близнецы любят отстаивать свою точку зрения. Однако попробуйте иногда прислушиваться и к партнеру. Тогда отношения не только удастся спасти — они могут существенно улучшиться.

Стрельцы

Вы обожаете свободу причем во всех ее проявлениях. В отношениях вам обычно сложно и с вами другим тоже сложно. Все потому, что вы не можете сидеть на месте. Семейная рутина вас удручает, а вот путешествия очень манят. Вам сложно обрести гармонию, ведь преимущественно отношения в вашей жизни не на первом месте. В апреле вы столкнетесь с тем, чего не любите больше всего. Это контроль со стороны партнера и сильная ревность. Астрологи советуют сделать паузу в этих отношениях, потому что вы рискуете превратиться в несчастного человека, не испытывающего никакого удовольствия от жизни.

Рыбы

Вам тоже в апреле придется столкнуться с такими явлениями, как ревность, скандалы, выяснение отношений. Вы довольно романтичные натуры, поэтому подобное вас сильно удручает. Астрологи советуют не бояться одиночества, если вы чувствуете, что эти отношения извлекают из вас всю энергию. Следует взять паузу и подумать, действительно ли вы хотите быть с этим человеком. И стоит ли тратить множество моральных ресурсов на борьбу за свое счастье рядом с ним или с ней.