Павло Глоба попередив про розлуку: три знаки Зодіаку будуть плакати

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на другий місяць весни й він, на жаль, зовсім не буде романтичним для трьох знаків Зодіаку. Їхні стосунки переживатимуть сильну кризу, а деякі пари з нею просто не впораються. Кому буде дуже боляче, а хто відчує полегшення після розриву?

Близнюки

Астрологи стверджують, що якщо ви проживаєте кризу в стосунках, то проблеми слід шукати виключно у собі. Огляніться назад, подумайте коли ви могли зробити боляче своєму партнерові та чи можна це якось виправити. Інколи, щоб впоратися з кризою достатньо трішки забути про свою гординю та дати коханій людині відчути вашу любов і емоційну підтримку. Якщо ваша пара вже давно разом, то ви ймовірно проживали різні періоди. В конфліктах Близнюки люблять відстоювати свою думку. Однак спробуйте інколи прислухатись й до партнера. Тоді стосунки не те що вдасться врятувати — вони можуть суттєво покращитися.

Стрільці

Ви обожнюєте свободу причому у всіх її проявах. У стосунках вам зазвичай складно і з вами іншим теж складно. Все через те, що ви не можете сидіти на місці. Сімейна рутина вас пригнічує, а от подорожі дуже ваблять. Вам складно знайти гармонію, адже переважно стосунки у вашому житті не на першому місці. У квітні ви стикнетесь з тим, чого не любите найбільше. Це контроль з боку партнера та сильні ревнощі. Астрологи радять зробити паузу в цих стосунках, тому що ви ризикуєте перетворитися у нещасну людину, яка не відчуває ніякого задоволення від життя.

Риби

Вам теж у квітні доведеться стикнутися з такими явищами, як ревнощі, скандали, вияснення стосунків. Ви доволі романтичні натури, тож подібне вас сильно пригнічує. Астрологи радять не боятися самотності, якщо ви відчуваєте, що ці стосунки витягують з вас всю енергію. Варто взяти паузу і подумати, чи дійсно ви хочете бути з цією людиною. Та чи варто вам витрачати безліч моральних ресурсів на боротьбу за своє щастя поруч з ним чи з нею.