Клієнтам приготуватися: в Україні придадуть одразу два державні банки

За даними, які оприлюднює НБУ в Україні наразі працює 62 банки. Однак 63% загального прибутку припадає саме на державні банки. Найбільшими з них вважаються ПриватБанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Укргазбанк. І ось, стало відомо, що два останніх готують до продажу. Про це йдеться у оновленому Меморандумі від МВФ. Наразі очікують, що до кінця травня буде призначений міжнародний радник, який складе комплексний план дій щодо продажу цих двох банків.

Ці два банки буде приватизовано

Відомо, що Міністерство фінансів спільно з НБУ та іншими міжнародними фінансовими організаціями розглядає можливість приватизації деяких державних банків. Наразі вони розглядають та оновлюють законопроєкт про приватизацію подібного типу установ, який діє від 2012 року. Оновлений проєкт закону планують представити парламенту вже наприкінці березня.

«Влада також зобов’язалася, що всі системні банки з переважною державною власністю підпадають під відповідальність Мінфіну, а будь-які несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізовані за рахунок фіскальних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог (змінений постійний структурний маяк)», — йдеться в Меморандумі.

Не виключення, що на такі дії Уряд йде через план Ukraine Facility, який президентці Єврокомісії вже надав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У цьому плані є пункт, який зобов’язує Україну зменшити кількість державних банків.

Хто купить два вищезгадані банки — поки невідомо. В засобах масової інформації з’являлися повідомлення, що це будуть іноземні інвестори. Однак це поки не офіційна версія. Щодо умов обслуговування клієнтів, то тут теж поки нічого невідомо. Чи зміняться вони і якщо так, то в яку сторону. Поки що інформації майже немає.