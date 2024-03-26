Юристы создали простой тест, благодаря которому ВПЛ могут проверить, имеют ли право на выплаты

С начала 2024 года было много сообщений о том, что большинство переселенцев могут потерять право на выплаты. Речь об абсолютно разных категориях граждан, но в основном те, которые могли бы трудоустроиться и обеспечивать себя самостоятельно. Или те, доход которых достаточно приличный и на одного члена семьи приходится не менее 9400 гривен. Кстати, если пенсионеры со статусом ВПЛ имеют пенсию более 9400, то помощь от государства, которую получают внутренне перемещенные лица им скорее всего отменят. Чтобы не думать, продолжат ли вам выплаты или нет, можно воспользоваться простым тестом.

Этот тест украинцам рекомендуют юристы

Представители организации “Юридический советчик для ВПЛ” порекомендовали украинцам узнать, имеют ли они право на получение выплат с помощью теста в специальном чат боте. Вот что нужно сделать:

Откройте чат-бот по этой ссылке. Далее найдите главное меню и ищите вкладку “Основные вопросы”-“Выплаты/Пенсии”-“Помощь ВПО”- “Тест на рассрочку”. Максимально внимательно, а главное честно отвечайте на все вопросы нажимая только “Да” или “Нет”.

После того как тест будет завершен, вы получите ответ, претендуете ли на продолжение выплат или нет. Однако юристы отмечают, что результаты теста не могут быть на 100% точными. То есть, каждую ситуацию могут рассматривать индивидуально. Если результат теста кажется вам ложным, или он вас не удовлетворяет, стоит напрямую проконсультироваться с учреждениями, занимающимися вопросами переселенцев. Это ЦНАПы, поселковые и городские советы и т.д. Также за дополнительной консультацией можно обратиться и к юристам.

В Германии могут отменить выплаты

Такая новость активно распространяется в СМИ. Однако речь не обо всех украинских беженцах, а о мужчинах, которые считаются военнообязанными. С таким предложением выступил один из депутатов оппозиционной партии. Однако подавляющее большинство депутатов Бундестага не поддерживают эту идею.