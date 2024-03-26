Юристи створили простий тест завдяки якому ВПО можуть перевірити, чи мають вони право на виплати

З початку 2024 року було багато повідомлень про те, що велика частина переселенців можуть втратити право на виплати. Мова про абсолютно різні категорії громадян, але здебільшого ті, які могли б працевлаштуватись та забезпечувати себе самостійно. Або ж ті, дохід яких доволі пристойний й на одного члена родини припадає не менше 9400 гривень. До речі, якщо пенсіонери зі статусом ВПО мають пенсію більшу ніж 9400, то допомогу від держави, яку отримують внутрішньо переміщені особи їм швидше за все скасують. Аби не гадати, продовжать вам виплати, чи ні, можна скористуватися простим тестом.

Цей тест українцям рекомендують юристи

Представники організації “Юридичний порадник для ВПО” порекомендували українцям дізнатися, чи мають вони право на отримання виплат за допомогою тесту у спеціальному чат-боті. Ось, що потрібно зробити:

Відкрийте чат-бот за цим посиланням Далі знайдіть головне меню і шукайте вкладку “Основні питання”-”Виплати/Пенсії”-”Допомога ВПО”- “Тест на виплату”. Максимально уважно, а головне чесно відповідайте на усі питання натискаючи лише “Так”, або “Ні”.

Після того, як тест буде завершено ви отримаєте відповідь, чи претендуєте на продовження виплат, чи ні. Однак юристи наголошують, що результати тесту не можуть бути на 100% точними. Тобто кожну ситуацію можуть розглядати індивідуально. Якщо результат тесту здається вам неправдивим, або ж він вас не задовольняє варто напряму проконсультуватися з установами, які займаються питаннями переселенців. Це ЦНАПи, селищні та міські ради тощо. Також, за додатковою консультацією можна звернутися й до юристів.

В Німеччині можуть скасувати виплати

Така новина активно шириться ЗМІ. Однак мова не про всіх українських біженців, а про чоловіків, які вважаються військовозобов’язаними. З такою пропозицією виступив один з депутатів від опозиційної партії. Однак переважна більшість депутатів Бундестагу не підтримують цю ідею.