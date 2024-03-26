Появится знак на небе и на земле: карпатский мольфар рассказал, когда закончится война

Уже в ближайшие месяцы мир увидит знаковые изменения, которые станут началом пути к завершению войны в Украине. Об этом заявил мольфар Мирон.

Детали

По словам мольфара Мирона, в первой части его видения были собраны тени над одной из областей россии. Она долгое время питала себя за счет других, неся войну и раздор в сердцах соседей. Но пришло время, когда природа потребовала возмездия за давние грехи. Поэтому открылась пустота, которая скоро заполнится голодом и разрушениями.

По его словам, эта область некогда плодородная и богатая испытывает влияние многих природных катаклизмов и социальных потрясений.

Мольфар также рассказал, что люди, которые когда-то верили в обещания лидеров наконец поймут, что были лишь пешками в чужой игре. Но и в этом хаосе найдется проблеск надежды. Люди, сердца которых не были охвачены тьмой, наконец найдут в себе силы искать правду.

Мирон убежден, что именно это станет началом большого изменения и первым шагом к восстановлению мира и справедливости.

Во второй части своего видения среди ночи появились знаки на небе и на земле. Это предвестники победы над врагом.

Первый знак – появление редкого цветка, который веками цвел в самом сердце карпатских гор.

Второй знак был в небе – звезды создали узор, который напоминал трезубец Украины. Поэтому это космическое послание указывает на то, что сама Вселенная стоит на стороне правды и справедливости.

По его словам, уже через несколько месяцев произойдет поворотное событие, которое изменит ход войны. Этот поворот произойдет не только благодаря мужеству и несокрушимости наших воинов, но и через знаки природы, ведь сама Вселенная станет на сторону справедливости и нанесет сокрушительный удар врагу.

В общем ближайшие месяцы станут переломными. Но верить в эти прогнозы или нет, это личное мнение каждого.