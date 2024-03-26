З’явиться знак на небі та на землі: карпатський мольфар розповів, коли закінчиться війна

Вже в найближчі місяці світ побачить знакові зміни, які стануть початком шляху до завершення війни в Україні. Про це заявив мольфар Мирон.

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За словами мольфара Мирона, в першій частині його видіння були зібрані тіні над однією з областей росії. Вона довгий час живила себе коштом інших, несучи війну та розбрат в серцях сусідів. Але прийшов час, коли природа зажадала відплати за давні гріхи. Тому відкрилася порожнеча, яка скоро заповниться голодом та руйнуваннями.

За його словами, ця область колись родюча та багата зазнає впливу багатьох природних катаклізмів та соціальних потрясінь.

Мольфар також розповів, що люди, які колись вірили в обіцянки лідерів нарешті зрозуміють, що були лише пішаками в чужій грі. Але й у цьому хаосі знайдеться проблиск надії. Люди, серця яких не були охоплені темрявою, нарешті знайдуть в собі сили шукати правду.

Мирон переконаний, що саме це стане початком великої зміни та першим кроком до відновлення миру та справедливості.

В другій частині свого видіння серед ночі з’явилися знаки на небі та на землі. Це передвісники перемоги над ворогом.

Перший знак — поява рідкісної квітки, яка століттями цвіла в самому серці карпатських гір.

Другий знак був в небі — зірки створили візерунок, який нагадував тризуб України. Тож це космічне послання вказує на те, що сам Всесвіт стоїть на боці правди та справедливості.

За його словами, вже за кілька місяців станеться поворотна подія, що змінить хід війни. Цей поворот станеться не лише завдяки мужності та незламності наших воїнів, але й через знаки природи, адже сам Всесвіт стане на бік справедливості та завдасть нищівного удару ворогові.

Загалом найближчі місяці стануть переломними. Але вірити в ці прогнози чи ні, це особиста думка кожного.