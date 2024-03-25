Некоторым мужчинам разрешат выезжать за границу: нужно иметь один документ

Адвокат объяснила значение статуса “снятия” и “исключения” с воинского учета. В соответствии с действующим законодательством лица, исключенные с воинского учета больше не являются военнообязанными. Поэтому они могут свободно пересекать государственную границу. Для лиц, которые снялись с воинского учета ситуация несколько иная.

Детали

Адвокат Ольга Брус рассказала, что исключенные с воинского учета больше не являются военнообязанными, поэтому могут беспрепятственно пересекать границу. Для этого нужно иметь документальное подтверждение от ТЦК об исключении с учета. Также с военного учета исключают мужчин по достижении 60 лет.

Брус объяснила, что с лицами снятыми с воинского учета ситуация несколько иная.

В соответствии с пунктом 2-6 правил пересечения государственной границы граждане Украины имеют право на пересечение госграницы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 этих правил.

Если коротко, то лица, которых сняты с воинского учета и имеют об этом соответствующую отметку в учетных документах, имеют право на пересечение государственной границы. Но ни в одном документе это не предусмотрено.

Что такое реестр “Оберег” и зачем он нужен

Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов “Оберіг” – это инструмент для воинского учета граждан. Он создан для уменьшения влияния человеческого фактора и экономии ресурсов государства. Главным его преимуществом называют предотвращение коррупции. Сам благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

Кроме того, Министерство обороны Украины вместе с западными партнерами активно работает над созданием электронного военного документа. Это выписка из реестра будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина.

А тем временем в профильном комитете рассматривают поправки к законопроекту о мобилизации. Сейчас нужно рассмотреть еще около двух тысяч правок. Поэтому пока неизвестно, когда ВР рассмотрит законопроект во втором чтении.