Деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон: потрібно мати один документ

Адвокатка пояснила про значення статусу “зняття” та “виключення” з військового обліку. Відповідно до чинного законодавства особи, що виключені з військового обліку більше не є військовозобов’язаними. Тож вони можуть вільно перетинати державний кордон. Для осіб, які знялися з військового обліку ситуація дещо інша.

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Адвокатка Ольга Брус розповіла, що виключені з військового обліку більше не є військовозобов’язаними, тож можуть безперешкодно перетинати кордон. Для цього потрібно мати документальне підтвердження від ТЦК про виключення з обліку. Також з військового облік виключають чоловіків після досягнення 60 років.

Брус пояснила, що з особами знятими з військового обліку ситуація дещо інша.

Відповідно до пункту 2-6 правил перетину державного кордону громадяни України право на перетин держкордону, крім осіб, зазначених в пунктах 2-1 та 2-2 цих правих.

Якщо коротко, то особи, які зняті з військового обліку та мають про це відповідну відмітку в облікових документах, мають право на перетин державного кордону. Але в жодному документі це не передбачено.

Що таке реєстр “Оберіг” і навіщо він потрібен

Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг” — це інструмент для військового обліку громадян. Він створений для зменшення впливу людського чинника та заощадження ресурсів держави. Головною його перевагою називають запобігання корупції. Сам завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом.

Крім того, Міністерство оборони України разом з західними партнерами активно працює над створенням електронного військового документа. Це витяг з реєстру свідчитиме про обліковий статус громадянина.

А тим часом в профільному комітеті розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію. Наразі потрібно розглянути ще близько двох тисяч правок. Тож поки невідомо, коли ВР розгляне законопроєкт в другому читанні.