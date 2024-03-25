Цифры впечатляют: в Пенсионном фонде назвали сумму максимальной пенсии

После индексации пенсионных выплат средний размер выплаты в Украине составляет 5 717 гривен. Однако есть несколько категорий граждан, чьи пенсии превышают 100-200 тысяч гривен. В Пенсионном фонде объяснили, что это касается судей. Действующее законодательство предусматривает особые условия для представителей этой профессии.

Детали

В Пенсионном фонде рассказали, что бывшие судьи могут получать пенсию в размере 100 тысяч гривен. Такую информацию предоставили в ПФУ на запрос журналистов. При этом этот показатель средний. Некоторые судьи получают даже 200 тысяч гривен.

В качестве примера журналисты привели декларацию бывшего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка. В декларации за 2023 год он отметил, что получил пенсию в размере 2 937 027 гривен. То есть его месячная пенсия составляла 244,7 тысячи гривен.

размер пенсии судьи зависит от его страхового стажа и зарплаты которую он получал;

минимальный размер пенсии судьи – 50% от его зарплаты;

при страховом стаже более 20 лет за каждый последующий год пенсию увеличивают еще на 2%;

при этом максимальный размер пенсии судьи не может превышать 90% зарплаты.

Какую пенсию получают обычные украинцы

В то же время Пенсионный фонд сообщает, что по состоянию на 2024 год 51% пенсионеров получает пенсии меньше четырех тысяч гривен. Средняя пенсия составляет около 5 385 гривен.

При этом треть всех получателей пенсии имеет не более трех тысяч гривен. Еще 21% получает от трех до четырех тысяч гривен. И лишь около 30% пенсионеров имеет пенсию выше средней.

По данным Опендатабот, самые большие пенсии получают столичные пенсионеры – 7248 гривен, наименьшие – на Тернопольщине, всего 40 70 гривен.

При этом больше всего выросли средние пенсии на Ровенщине – в полтора раза за год. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране.

Также отмечают, что только в восьми областях Украины средняя пенсия выше среднего показателя по стране.