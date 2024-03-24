Такой овсянки вы еще не ели: известная кулинарка поделилась интересным лайфхаком

С этим лайфхаком вы приготовите овсянку с роскошным вкусом и невероятной кремовой текстурой. Читайте дальше, чтобы узнать об этом простом трюке.

Все что вам нужно – замочить плющеную овсянку или цельнозерновые хлопья в воде на 30 минут.

Зачем замачивать овсянку

Этот полезный совет дала Ребекка Фирксер – кулинарная писательница и будущий авто кулинарной книги. Она рассказала, что нашла этот совет в кулинарной книге известного Лондонского ресторана 26 Grains, где она попробовала “самую вкусную овсянку в жизни”.

Когда вы замачиваете овсяные хлопья, они поглощают жидкость и начинают размягчаться.

Во время приготовления они получат почти воздушную, кремовую текстуру.

Также предварительно замоченную овсянку легче готовить. В большом количестве воды, крупинки из каши станут мягче и намного вкуснее.

Если вы будете придерживаться инструкции на упаковке, то вода испарится слишком быстро и каждая овсяная крупинка будет аль денте.

Как именно улучшить вкус овсянки

Трюк с предварительным замачиванием – универсальный совет. Фирксер советует придерживаться пропорции 1:1 овсяных хлопьев к воде. Замачивайте хлопья в кастрюле перед варкой при комнатной температуре на 30-60 минут.

Когда наступает время варить добавьте еще немного воды. В идеале совместить воду и молоко.

Варите кашу на среднем или слабом огне и периодически помешивайте, пока овес не станет кремообразным.

Также предлагаем рецепт идеальной овсянки. На одну порцию нужно:

полстакана овсянки и полстакана воды и оставьте на 30 минут;

перед варкой добавьте еще четверть стакана воды и четверть стакана молока;

варите кашу 5-7 минут.

Такая каша получится намного вкуснее. Кроме того, вы всегда можете добавить арахисовое масло, корицу и мед. Также есть место для экспериментов – добавьте ягоды, фрукты (яблоко, банан, манго), даже шоколад или кокос.