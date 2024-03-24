Курс валют планують змінити: вже відомо скільки коштуватиме долар найближчим часом

В Україні доволі тривалий період часу вартість долара трималася на стабільному рівні. Значних коливань українці не спостерігали вже доволі давно, попри те, що експерти прогнозували різні і вкрай негативні сценарії. Загалом ціна долара, яку заклали на 2024 рік становить майже 41 гривню. Однак наразі є несподівані й доволі приємні новини. Долар подешевшає. Вже найближчими днями очікується, що він коштуватиме 38,5 гривень. Сьогодні ж вартість долара коливається в межах 39,20 грн. Цю новину засобам масової інформації розповів аналітик Олександр Паращій.

Аналітик каже, що це стандартна практика НБУ

Експерти стверджують, що НБУ немає мети штучно втримувати долар на тому, чи іншому рівні. Взагалі для України краще, якщо долар буде дорожчати, адже так державі вдасться виконати бюджет. Головне завдання НБУ мінімізувати різкі коливання на валютному ринку. Саме для цього інколи, щоб знизити ціну долара, НБУ продає свої резерви. Або ж навпаки, скуповує залишки й тоді курс навпаки зростає.

“Це зрозуміла політика НБУ на поступове збільшення курсу долара. Ми бачимо, що з початку грудня курс почав зростати. І це вже третє зростання курсу. Поводиться Нацбанк адекватно ситуації на ринку. Курс зростає, потім трохи просідає. Це говорить про те, що тенденція йде на зростання”, – каже Паращій.

Тобто іншими словами, задля того, аби збалансувати ситуацію НБУ трохи зменшить курс валют і потім через деякий час долар ймовірно знову подорожчає до відмітки 39 гривень і більше.

Курс валют залежить від багатьох факторів

Наразі точно спрогнозувати, що буде з курсом, не може ніхто. Цього не робить й НБУ. Аналітики самостійно розраховують можливий курс, однак й він не гарантованим. Все залежить від ситуації на фронті, від підтримки міжнародних партнерів, активності експорту тощо.