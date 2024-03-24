Курс валют планируют изменить: уже известно, сколько будет стоить доллар в ближайшее время

В Украине довольно продолжительный период времени стоимость доллара держалась на стабильном уровне. Значительных колебаний украинцы не наблюдали уже давно, несмотря на то, что эксперты прогнозировали разные и крайне негативные сценарии. В целом цена доллара, заложенная на 2024 год, составляет почти 41 гривну. Однако есть неожиданные и довольно приятные новости. Доллар подешевеет. Уже в ближайшие дни ожидается, что он будет стоить примерно 38,5 гривны. Сегодня стоимость доллара колеблется в пределах 39,20 грн. Эту новость средствам массовой информации рассказал аналитик Александр Паращий.

Аналитик говорит, что это стандартная практика НБУ

Эксперты утверждают, что НБУ не имеет цели искусственно удерживать доллар на том или ином уровне. Вообще, для Украины лучше, если доллар будет дорожать, ведь так государству удастся выполнить бюджет. Главная задача НБУ минимизировать резкие колебания на валютном рынке. Именно для этого иногда, чтобы снизить цену доллара, НБУ продает свои резервы. Или наоборот, скупает остатки и тогда курс наоборот растет.

“Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведется ли Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит о том, что тенденция идет на рост“, — говорит Паращий.

То есть иными словами, для того чтобы сбалансировать ситуацию НБУ, немного уменьшит курс валют и потом через некоторое время доллар вероятно снова подорожает до отметки 39 гривен и более.

Курс валют зависит от многих факторов

Пока точно спрогнозировать, что будет с курсом, не может никто. Этого не делает и НБУ. Аналитики самостоятельно рассчитывают возможный курс, но и он не гарантирован. Все зависит от ситуации на фронте, от поддержки международных партнеров, активности экспорта и так далее.