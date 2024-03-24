Такої вівсянки ви ще не їли: відома кулінарка поділилася цікавим лайфхаком

З цим лайфхаком ви приготуєте вівсянку з розкішним смаком та неймовірною кремовою текстурою. Читайте далі, щоб дізнатися про цей простий трюк.

Все що вам потрібно — замочити плющену вівсянку або цільнозернові пластівці у воді на 30 хвилин.

Навіщо замочуватися вівсянку

Цю корисну пораду дала Ребекка Фірксер — кулінарна письменниця та майбутній авто кулінарної книги. Вона розповіла, що знайшла цю пораду в кулінарній книзі відомого Лондонського ресторану 26 Grains, де вона скуштувала “найсмачнішу вівсянку в житті”.

Коли ви замочуєте вівсяні пластівці, вони поглинають рідину та починають розмякати.

Під час приготування вони отримають майже повітряну, кремову текстуру.

Також попередньо замочену вівсянку легше готувати. У великій кількості води, крупинки з каші стануть м’якшими та набагато смачнішими.

Якщо ви дотримуватиметесь інструкції на упаковці, то вода випарується надто швидко і кожна вівсяна крупинка буде аль денте.

Як покращити смак вівсянки

Трюк з попереднім замочуванням — універсальна порада. Фірксер радить дотримуватися пропорції 1:1 вівсяних пластівців до води. Замочуйте пластівці в каструлі перед варкою при кімнатній температурі на 30-60 хвилин.

Коли настає час варити додайте ще трохи води. В ідеалі поєднати воду та молоко.

Варіть кашу на середньому або слабкому вогні та періодично помішуйте, поки овес не стане кремоподібним.

Також пропонуємо рецепт ідеальної вівсянки. На одну порцію потрібно:

пів стакана вівсянки та пів стакана води та залиште на 30 хвилин;

перед варкою додайте ще чверть стакана води та чверть стакана молока;

варіть кашу 5-7 хвилин.

Така каша вийде набагато смачнішою. Крім того, ви завжди можете додати арахісове масло, корицю та мед. Також є місце для експериментів — додайте ягоди, фрукти (яблуко, банан, манго), навіть шоколад або кокос.