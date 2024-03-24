Как отбелить пожелтевшую тюль: секретный метод турецких хозяек

Турецкие хозяйки очень бережливы. Поэтому вместо того, чтобы предварительно замачивать в стиральном порошке, они замачивают вещи в соленой воде и других веществах.

Эти методы позволяют совершено идеально отбелить тюль.

Способ первый – соль

Соль подготавливает ткани к дальнейшей стирке. Она размягчает ткань, выбивает из волокон грязь и другие лишние включения. Именно поэтому порошок справится со своей задачей намного лучше после замачивания в соленой воде.

Налейте в таз 5-7 литров теплой воды, растворите в ней 3-5 столовых ложек соли и окуните в этот состав тюль. Через несколько часов постирайте тюль любым стиральным порошком.

Способ второй – марганцовка

Для начала натрите на терку хозяйственное мыло. Далее в стакан с водой добавьте 2-3 ложки марганцовки и хорошо перемешайте. Оставьте его на несколько минут, чтобы не было осадка. Далее добавьте полученный раствор вместе с натертым мылом в таз с водой. Хорошо перемешайте. В результате вы получите мыльную воду светло розового цвета. Замочите в ней тюль на 30 минут, а тогда постирайте в стиральной машинке.

Способ третий – нашатырный спирт

В таз с горячей водой добавьте 1 ложку спирта и 2-3 ложки перекиси. Оставьте в этом растворе тюль на полчаса. Далее прополосните и дайте просохнуть.

Этот метод позволит отбелить тюли с минимальными затратами. При этом вы потратите совсем мало времени.

Выше описанные методы стирки эффективны, однако они могут не подойти для определенных видов тканей. Поэтому новый тюль лучше стирать традиционными моющими средствами, а эксперименты оставить для старого тюля, который не будет жалко испортить. При этом народные методы достаточно эффективны, поэтому их стоит брать на вооружение, ведь они проверены годами и иногда они лучше современных.