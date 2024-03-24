Як відбілити пожовтілу тюль: секретний метод турецьких господинь

Турецькі господині дуже бережливістю. Тож замість того, щоб попередньо замочувати в пральному порошку, вони замочують речі в солоній воді та інших речовинах.

Ці методи дозволяють ідеально відбілити тюль.

Спосіб перший — сіль

Сіль підготовлює тканини до подальшого прання. Вона розм’якшує тканину, вибиває з волокон бруд та інші зайві включення. Саме тому порошок впорається зі своїм завдання набагато краще після замочування в солоній воді.

Налийте в таз 5-7 літрів теплої води, розчиніть в ній 3-5 столових ложок солі та занурте в цей склад тюль. Через кілька годин виперіть тюль будь-яким пральним порошком.

Спосіб другий — марганцівка

Для початку натріть на терку господарське мило. Далі в стакан з водою додайте 2-3 ложки марганцівки та добре перемішайте. Залиште його на кілька хвилин, щоб не було осаду. Далі додайте отриманий розчин разом з натертим милом в таз з водою. Добре перемішайте. В результаті ви отримаєте мильну воду світло рожевого кольору. Замочіть в ній тюль на 30 хвилин, а тоді виперіть в пральній машинці.

Спосіб третій — нашатирний спирт

В таз з гарячою водою додайте 1 ложку спирту та 2-3 ложки перекису. Залиште в цьому розчині тюль на пів години. Далі прополосніть та дайте просохнути.

Цей метод дозволить відбілити тюлі з мінімальними затратами. При цьому ви витратите зовсім мало часу.

Вище описані методи прання ефективні, однак вони можуть не підійти для певних видів тканин. Тож новий тюль краще прати традиційними мийними засобами, а експерименти залишити для старого тюлю, який не буде шкода зіпсувати. При цьому народні методи досить ефективні, тож їх варто брати на озброєння, адже вони перевірені роками і іноді вони кращі за сучасні.