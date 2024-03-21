Нафтогаз аннулирует часть платежек за газ: кому ждать перерасчета

В Нафтогазе предупредили украинцев, что потребитель будет получать счета на оплату даже если откажется от газоснабжения или перекроет газовую трубу.

Именно поэтому в компании Нафтогаз решили напомнить потребителям, что делать в ситуации, когда цифры в платежках не соответствуют действительности.

Детали

Если цифры в платежке не соответствуют количеству потребленного газа, то в первую очередь потребитель должен обратиться к своему оператору газораспределительной сети (облгазу или горгазу), которому он платит за доставку (распределение) газа.

Именно газораспределительная компания несет ответственность за учет и начисление объемов потребленного голубого топлива.

То есть передача данных происходит так:

потребитель подает показатели газа газораспределительной компании;

оператор ГРС передает эти данные Нафтогазу;

далее обе компании начисляют плату, первая за транспортировку, вторая – за потребленный в конкретном месяце объем голубого топлива.

Поэтому в случае неправильных начислений, нужно обратиться к оператору ГРМ и предоставить актуальную информацию. Такая услуга особенно актуальна внутренним переселенцам, которые покинули дома, но продолжают получать начисления за транспортировку газа.

Если потребитель не пользуется газом

Если потребитель не пользуется газом, такая ситуация сейчас достаточно распространена, ведь многие украинцы покинули собственные дома, но вынуждены платить за транспортировку газа. Поэтому чтобы такого избежать, потребитель должен предоставить оператору ГРМ заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о распределении газа или доказательство об отключении (если, например, дом разрушен).

После этого оператор ГРМ предоставить скорректированные данные Нафтогазу, чтобы потребителю не начисляли среднестатистическую сумму.

Если ранее потребитель получил платежку с несоответствующими данными, то после подачи заявления будет произведен перерасчет суммы к оплате, а также аннулированы несоответствующие начисления.

Отметим, что стоимость газа остается неизменной. Однако после завершения отопительного сезона тарифы могут пересмотреть, хотя ранее обещали не повышать стоимость газа и тепла до конца военного положения и еще полгода после его отмены.