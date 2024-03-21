Нафтогаз анулює частину платіжок за газ: кому чекати перерахунку

В Нафтогазі попередили українців, що споживач буде отримувати рахунки на сплату навіть якщо відмовиться від газопостачання або перекриє газову трубу.

Саме тому в компанії Нафтогаз вирішили нагадати споживачам, що робити в ситуації, коли цифри в платіжках не відповідають дійсності.

Деталі

Якщо цифри в платіжці не відповідають кількості спожитого газу, то в першу чергу споживач повинен звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (облгазу або міськгазу), якому він сплачує за доставку (розподіл) газу.

Саме газорозподільна компанія несе відповідальність за облік та нарахування обсягів спожитого блакитного палива.

Тобто передача даних відбувається так:

споживач подає показники газу газорозподільній компанії;

оператор ГРМ передає ці дані Нафтогазу;

далі обидві компанії нараховують плату, перша за транспортування, друга — за спожитий в конкретному місяці обсяг блакитного палива.

Тож в разі неправильних нарахувань, потрібно звернутися до оператора ГРМ та надати актуальну інформацію. Така послуга особливо актуальна внутрішнім переселенцям, які покинули домівки, але продовжують отримувати нарахування за транспортування газу.

Якщо споживач не користується газом

Якщо споживач не користується газом, така ситуація зараз досить поширена, адже чимало українців покинули власні домівки, але змушені сплачувати за транспортування газу. Тож щоб такого уникнути, споживач повинен надати оператору ГРМ заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про розподіл газу або доказ про відключення (якщо, наприклад, будинок зруйновано).

Після цього оператор ГРМ надати скориговані дані Нафтогазу, щоб споживачеві не нараховували середньостатистичну суму.

Якщо раніше споживач отримав платіжку з невідповідними даними, то після подання заяви буде проведено перерахунок суми до оплати, а також анульовано невідповідні нарахування.

Зазначимо, що вартість газу залишається незмінною. Однак після завершення опалювального сезону тарифи можуть переглянути, хоча раніше обіцяли не підвищувати вартість газу та тепла до кінця воєнного стану та ще пів року після його скасування.