А ви це помічали? Як супермаркети обманюють українців на акційних товарах

Чи не кожен українець, який відвідує супермаркет, купує щось з акційних товарів. Але далеко не всім покупцям відомо, як на цьому їх обманюють. Розповідаємо, як не стати жертвою обману.

Деталі

Зазвичай купувати акційні товари вигідно, адже можна зекономити чималу суму. Враховуючи ціни на продукти та послуги економити доводиться багатьом. Однак чи задумувались ви колись, навіщо супермаркети пропонують акційні ціни та як вони обманюють своїх покупців, прикриваючись знижками.

Головна хитрість та обман з боку супермаркетів — напис “Акційний товар поверненню та обміну не підлягає”. Саме тут криється головна хитрість, бо це пряме порушення чинного законодавства України.

Магазини та супермаркети повинні обмінювати або приймати назад непродовольчі товари, якщо ті не відповідають заявленим параметрам або не підходять покупцеві з інших причин.

При цьому це не залежить від того, продані вони за акційною ціною чи звичайною.

Однак куплені речі повинні мати збережений товарний вигляд (етикетки, упаковка та інше), а покупець зобов’язаний надати чек, щоб підтвердити факт покупки невідповідного товару.

Відповідно до чинного законодавства України, покупець має право обміняти непродовольчий товар на аналогічний у продавця, який цей товар йому продав. При цьому причина для обміну немає значення, товар може не підійти споживачеві за розміром, формою, кольором і так далі.

Однак українцям не слід забувати про допустимі терміни для обміну товару. Час обмежений. Тож у покупця є лише 14 днів для того, щоб встигнути обміняти невідповідний товар. Але зробити це можна лише за умови що покупець зберіг чек.

Знайте свої права та відстоюйте їх. Якщо ж продавець відмовляється і прямо порушує ваші права, викликайте поліцію та подавайте заяву.