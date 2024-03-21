Насыпать в унитаз и смыть через 2 часа: украинкам рассказали как почистить сантехнику продуктом из кухни

Это может показаться чем-то невероятным, но почистить унитаз от мочевого камня можно очень легко и без специализированных химических средств. Достаточно обмазать унитаз этим веществом и смыть через два часа. Даже старая сантехника засияет как новая после такой очистки. При этом это средство абсолютно безопасно для здоровья и стоит копейки, ведь есть на каждой кухне.

Отличный совет для тех, кто любит идеальную чистоту в доме

Итак, это чудодейственное средство – самая обычная лимонная кислота, которая есть практически в каждой кухне. Она эффективно удаляет даже застарелые загрязнения. Почистить унитаз легко как никогда, достаточно придерживаться следующей инструкции:

только возьмите лимонную кислоту на губку и с ее помощью нанесите на загрязненную поверхность;

сразу не смывайте, оставьте все в таком виде хотя бы на час, а лучше на два или три;

за это время весь налет размякнет, и вы легко от него избавитесь, только пройдясь губкой.

При необходимости нужно повторить процедуру. После таких простых манипуляций ваш унитаз будет сиять как новый.

Какие еще есть способы очистить сантехнику

Чтобы избавиться от грязи также можно использовать смесь соды с уксусом. Возьмите около одного стакана уксуса 9% и добавьте туда несколько ложек соды. Эту шипучую смесь быстро нанесите на стенки унитаза или умывальника. Подождите завершения реакции и очистите сантехнику щеткой.

Это еще один дешевый и быстрый способ избавиться от налета и ржавчины на унитазе или в умывальнике. Не бойтесь экспериментировать, но следует понимать, что нельзя смешивать различные чистящие средства на один раз, иначе они вступят в реакцию друг с другом и не дадут желаемого эффекта. Именно поэтому придерживайтесь правила – одно средство за раз.