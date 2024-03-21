Насипати в унітаз та змити через 2 години: українкам розповіли як почистити сантехніку продуктом з кухні

Це може здатися чимось неймовірним, але почистити унітаз від сечового каменя можна дуже легко і без жодних спеціалізованих хімічних засобів. Достатньо обмазати унітаз цією речовиною та змити через дві години. Навіть стара сантехніка засяє як нова після такої очистки. При цьому цей засіб абсолютно безпечний для здоров’я і коштує копійки, адже є на кожній кухні.

Чудова порада для тих, хто любить ідеальну чистоту в домі

Отож, цей чудодійний засіб — звичайнісінька лимонна кислота, яка є практично в кожній кухні. Вона ефективно видаляє навіть застарілі забруднення. Почистити унітаз легко як ніколи, достатньо дотримуватися наступної інструкції:

лише візьміть лимонну кислоту на губку та за її допомогою нанесіть на забруднену поверхню;

одразу не змивайте, залиште все в такому вигляді хоча б на годину, а краще на дві чи три;

за цей час весь наліт розм’якне. і ви легко його позбудетеся, лише пройшовшись губкою.

За потреби потрібно повторити процедуру. Після таких простих маніпуляцій ваш унітаз сяятиме як новий.

Які ще є способи очистити сантехніку

Щоб позбутися бруду також можна використати суміш соди з оцтом. Візьміть близько однієї склянки оцту 9% та додайте туди кілька ложок соди. Цю шипучу суміш швидко нанесіть на стінки унітаза чи умивальника. Зачекайте завершення реакції та очистьте сантехніку щіткою.

Це ще один дешевий та швидкий спосіб позбутися нальоту та іржі на унітазі чи в умивальнику. Не бійтеся експериментувати, але слід розуміти, що не можна змішувати різні засоби для чищення на один раз, інакше вони вступлять в реакцію один з одним і не дадуть бажаного ефекту. Саме тому дотримуйтеся правила — один засіб за раз.