Их не мобилизуют: назван перечень профессий, которые помогут избежать службы в рядах ВСУ

Стало известно, чьи профессиональные навыки помогут избежать службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Эта возможность коснется не только представителей IT-сферы, но и менеджеров и работников сферы продаж.

Детали

На днях в эфире телемарафона “Единые новости” исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно отметил, что ситуация с освобождением от мобилизации некоторых профессий вызывает значительный интерес и активно обсуждается людьми.

В общем, многие украинцы получают более 35 тысяч гривен в месяц. Сюда входят не только менеджеры, директора и айтишники, но и работники многих рабочих профессий. Сюда входят тонировщики, автомаляры, арматурщики, укладчики плитки и многие другие. Их заработная плата часто превышает 35 тысяч гривен в месяц. Такая же ситуация в IT-сфере, ведь несмотря на сокращение вакансий заработные платы стабильно высокие.

В последнее время в Украине все чаще обсуждают возможность уплаты большой суммы налога в обмен на избежание призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Правительство активно изучает и исследует эту идею, а некоторые политики в парламенте говорят о том, что человек может заплатить больше налогов в обмен на то, чтобы избежать призыва в армию.

Чего ждать от нового закона о мобилизации

Верховная Рада Украины уже в ближайшее время может рассмотреть новый законопроект о мобилизации во втором чтении. Однако пока соответствующие комитеты рассматривают правки к законопроекту, пока их насчитывается более четырех тысяч.

Между тем окончательно известно о том, что призывной возраст снизят до 25 лет. При этом точно отменят ограничения прав и свобод граждан, то есть ограничивать в праве управлять транспортным средством, блокировать банковские карты и накладывать арест на недвижимость не будут. Однако узнать о новых ограничениях и правилах можно будет только после голосования и подписания законопроекта президентом.