Часть украинцев лишат социальных выплат: речь о целых семьях

С первого марта часть украинцев из числа внутренних переселенцев больше не будут иметь права на ежемесячную выплату. По новым правилам правительство анализирует материальную состоятельность переселенцев, причем не каждого человека, а семьи в целом.

Детали

Кроме отмены выплат также планируют ограничить продолжительность предоставления денежной помощи. Выплаты предоставят на шесть месяцев с возможностью продлить еще на 6 месяцев. При этом размер выплат не изменят, и в дальнейшем будут платить по три тысячи гривен на детей и людей с инвалидностью и по две тысячи всем остальным.

По данным Министерства социальной политики сейчас помощь получают 2,6 миллиона переселенцев. Это чуть больше половины от всех лиц со статусом ВПЛ. Сейчас статус внутреннего переселенца имеют около 5 миллионов человек. Из них трудоспособного возраста почти 1,3 миллиона человек. Однако из них работает не более 40%.

Теперь когда изменения вступают в силу, останется только полтора миллиона получателей. С 1 марта 2024 года помощь на проживание автоматически назначат на шесть месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:

пенсионерам, которые по состоянию на первое января 2024 года размер пенсии не превышает 9 444 гривен;

людям с инвалидностью первой или второй группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, которые лишены родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кто получит выплату из переселенцев, которые обратились с августа 2023 года

У людей из этой группы будут проверять имущественное и социальное положение. Поэтому помощь получат не все, а только те, кто подойдет под определенные критерии. Им нужно будет предоставить заявление о назначении выплат в ЦНАП или в управление соцзащиты и предоставить документ, подтверждающий ту или иную категорию, которая может получать выплаты.