Частину українців позбавлять соціальних виплат: мова про цілі сім’ї

З першого березня частину українців з числа внутрішніх переселенців більше не матимуть права на щомісячну виплату. За новими правилами уряд аналізує матеріальну спроможність переселенців, причому не кожної людини, а родини загалом.

Деталі

Крім скасування виплат також планують обмежити тривалість надання грошової допомоги. Виплати нададуть на шість місяців з можливістю подовжити ще на 6 місяців. При цьому розмір виплат не змінять, і надалі платитимуть по три тисячі гривень на дітей та людей з інвалідністю та по дві тисячі всім іншим.

За даними Міністерства соціальної політики зараз допомогу отримують 2,6 мільйона переселенців. Це трохи більш ніж половина від всіх осіб зі статусом ВПО. Наразі статус внутрішнього переселенця мають близько 5 мільйонів осіб. З них працездатного віку майже 1,3 мільйона осіб. Однак з них працює не більше 40%.

Тепер коли зміни набирають чинності, залишиться лише півтора мільйона отримувачів. З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично призначать на шість місяців найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонерам, які станом на перше січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;

людям з інвалідністю першою чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сирота та дітям, які позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Хто отримає виплату з переселенців, які звернулися від серпня 2023 року

В людей із цієї групи будуть перевіряти майновий та соціальний стан. Тож допомогу отримають не всі, а лише ті, хто підійде під певні критерії. Їм потрібно буде надати заяву про призначення виплат до ЦНАПу або в управління соцзахисту та надати документ, який підтверджує ту чи іншу категорію, яка може отримувати виплати.