В Україні знову подорожчають сигарети: стало відомо коли та на скільки

Буквально кілька місяців тому тютюнові вироби зросли в ціні. Це подорожчання поступово тривало й лише нещодавно ціни на сигарети начебто зафіксувались на одному місці. Однак, як виявляється не на довго. В п’ятницю, 15 березня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який дозволить ще більше підвищити акциз на тютюнові вироби. Про це розповів народний депутат, заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Желєзняк.

Нові ціни на сигарети можуть встановити вже з червня цього року

“Сьогодні Уряд схвалить законопроект про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Там передбачається невелике підвищення і перехід зі ставок у гривні до євро з 01 липня 2024. За розрахунками Мінфіну це принесе у 2025 році у сумі близько 621 млн грн, у 2026 році – 5 000 млн грн, у 2027 році – 9 379 млн грн, у 2028 році – 13 853 млн грн”, – написав нардеп на своїй сторінці в Телеграмі.

Документ, який підписали в Раді гласить про те, що акцизний податок потроху підвищуватимуть до 2028 року, тобто сигарети постійно дорожчатимуть.

“Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Законопроєктом передбачено поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011”, – додав нардеп Тарас Мельничук.

Акцизні ставки будуть підвищені також на тютюн та промислові замінники тютюну. Водночас для різноманітних айкосів та подібних приладів ставка навпаки буде знижена, тож не виключення, що вони подешевшають.

Як саме подорожчають сигарети поки невідомо, Однак за попередніми підрахунками вже через кілька місяців ті сигарети, пачка котрих зараз коштує 80 гривень, подорожчають приблизно до 100 гривень.