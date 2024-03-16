Гроші знімають двічі: в ПриватБанку зробили важливу заяву

Всім у кого є картка ПриватБанку потрібно це знати. В державному ПриватБанку пояснили, як у разі подвійного списання коштів повернути свої гроші та чому так відбувається. Про це повідомили на популярному тематичному порталі Мінфін.

Деталі

Нещодавно один із незадоволених клієнтів ПриватБанку звернувся до фінансової установи з проблемою, з якою він зіткнувся при оплаті товару банківською карткою онлайн. Він зазначив наступне, на сайті магазину було проведено оплату через систему liqpay. Однак незадовго з’ясувалося, що ПриватБанк двічі зняв кошти.

Однак сума була позначена в інтернет-банкінгу як “заблоковані кошти”, а другу зарахували як успішну оплату. Кошти знялися два рази попри помилку при першій спробі оплатити товар.

Клієнт зазначив наступне:

спочатку він намагався розв’язати цю проблему в чаті онлайн банкінгу;

банк навіть повернув заблоковані кошти, але незавдовго вони знову зникли і виявилися заблокованими;

наступного разу він вже почав детальніше розбиратися з ситуацією, навіть надав чеки про блокування та оплату, але це не дало результату.

Що кажуть в ПриватБанку

Представники ПриватБанку оперативно зреагували на скаргу клієнта. Там зазначили, що такі ситуації можуть виникати коли у спробі оплатити карткою сума на карті виявляється заблокованою, але товар або послуга не отримані.

Там зазначали, що в таких випадках блокування скасовують протягом кількох днів з моменту здійснення відповідної операції з ініціативи торгової точки.

Також власникам карток ПриватБанку в разі підтвердження неуспішної операції можна звернутися до підтримки фінансової установи та залишити заявку на розблокування суми. Для цього знадобиться копія чека повернення товару або скасування операції.

В будь-якому разі сума від неуспішної транзакції буде повернена на баланс карти протягом 11 календарних днів.