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До 25 000 гривень: українці отримають лист про необхідність сплати нового податку

17.03.2024
Податок

Попри те, що в Україні діє військовий стан, громадяни повинні вчасно сплачувати за спожиті комунальні послуги, а також податок на нерухомість, податок за земельну ділянку, а також особливий податок на розкіш. 

Деталі

Днями в Міністерстві економіки оприлюднили перелік моделей автомобілів, які у 2024 році підпадають під податок на розкіш. 

Загалом до цього списку включили 184 моделі таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

При цьому цей податок поширюється не на всі без винятку випадки. Сплачувати податок на розкіш доведеться не за кожен автомобіль, а лише за той, вартість якого перевищує 375 мінімальних заробітних плат, а вік авто менш як п’ять років. 

Нагадаємо, що з січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 7 100 гривень. Це означає, що якщо вартість вашого транспортного засобу більша за 2 662 500 гривень, то за нього доведеться сплатити податок. 

податки

Щодо термінів сплати, то фізичні особи повинні сплатити податок на розкіш протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. Щодо юридичних осіб, то вони сплачують податок на розкіш авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, що відображаються в річній податковій декларації. 

Що означає “податок на розкіш” та чи законно це

“Податок на розкіш” — це неофіційна назва податку на майно, розмір якого встановлюють місцеві ради. якщо суму податку не визначено чинною редакцією. Податкового кодексу. Гроші від цього податку надходять до державного бюджету України. 

Загалом є два такі податки:

  1. Транспортний податок, регламентовано ст. 267 Податкового кодексу України.
  2. Податок на нерухоме майно, крім земельної ділянки, регламентує стаття 266 Податкового кодексу України).

При цьому технічні характеристики транспортного засобу неважливі.

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17.03.2024
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