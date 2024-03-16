Быстрый интернет всего за 25 гривен: Киевстар порадовал украинцев новой услугой

Подключить и начать пользоваться можно всего за пять минут.

На днях в Киевстар сообщили отличную новость для тех, кто предпочитает уют своего дома и домашний комфорт во всем. Мобильный оператор “Киевстар” предлагает уникальную возможность – услугу под названием “Домашний день”.

Что предлагают украинцам

В рамках новой услуги пользователь может наслаждаться интернетом на большой скорости в течение нескольких дней по акционной цене. Всего 25 гривен.

Это идеальная услуга для настоящих интровертов, которые предпочитают уединение и не желают отказываться от комфорта домашней обстановки даже на короткий срок.

Как подключить услугу

На самом деле с подключением услуги справится даже ребенок. Итак, для подключения действуйте по следующей инструкции:

Отправьте запрос на номер *561# или 561XXXXXXXXX##, где под ХХХХХХХ подразумевается вас личный номер с вашего номера Киевстар.

Перейдите в “Мой Киевстар” в раздел услуги;

Позвоните по номеру 460 или 0 800 300 460 (бесплатно на короткий номер с мобильного телефона, если вы звоните с SIM-карты Киевстар, а на 0 800 бесплатно с городских телефонов по Украине.

Все будет готово за считанные минуты. Начните пользоваться услугой уже через пять минут.

После подключения услуги “Домашний день” вы сможете оценить все преимущества высокоскоростного интернета и пользоваться всеми его преимуществами.

Обратите внимание. Если вы пользуетесь тарифами “Все вместе”, то вам будут доступны только услуги Домашнего интернета, а услуги мобильной связи будут тарифицироваться на условиях тарифа или дополнительной мобильной услуги.

Стоимость этой удобной услуги составляет всего 25 гривен. И эта сумма будет списана единовременно сразу после подключения.

В общем Киевстар оправился после кибератаки оккупантов. Сейчас компания активно работает над разработкой новых тарифных планов и расширением сети, чтобы все украинцы имели связь с родными.