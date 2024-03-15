Украинец не пользовался газом несколько лет и получил многотысячный долг: что происходит?

Сегодня очень многие граждане отказываются от газа и обустраивают дома исключительно электрическими приборами и обогревателями. Некоторые переходят на альтернативную энергетику, что тоже предполагает подключение электроприборов и отказ от газа. Именно так поступил житель Полтавской области еще в 2020 году. Мужчина уверяет, что сделал все согласно правилам. Написал заявление, к нему прибыли специальные службы и отрезали его дом от трубы, поставляющей газ. Однако сейчас, когда прошло уже несколько лет, мужчина получает платежку с долгом в 14 000 гривен. Долг за отопление, которым украинец давно и официально не пользуется. Как так случилось?

Говорят, вероятно случилась техническая ошибка

Эксперты советуют мужчине обращаться к его газораспределительному оператору, а также к компании “Нафтогаз”. Именно газораспределительный оператор передает данные компании “Нафтогаз”, на основе которых она формирует счета. Если потребитель был отрезан от трубы, то оператор должен был передавать нулевые показатели начиная с 2020 года.

“Самая вероятная причина сложившейся ситуации — банальная техническая ошибка. В первую очередь мы бы советовали проверить именно этот вариант. Для этого стоит обратиться сначала в Нафтогаз (через чат-бот, телефон — более оперативные методы, или официальным письмом — более длительный метод), однако более действенный)“, — отмечают специалисты.

Сначала следует обратиться в Нафтогаз и убедиться, что они не ошиблись и действительно получили не нулевые показатели от газораспределительного оператора. Если это так, то следует обращаться к последнему. При обоих обращениях следует иметь при себе личные документы, платежку с долгом, а также Акт, удостоверяющий тот факт, что потребитель был отключен от газа.

Может быть ошибка после чего долг просто аннулируют. А может быть и такое, что облгаз просто “потерял” Акт об отключении от газа и все эти годы начислял потребителю тариф на доставку газа. В любом из этих случаев имея на руках все необходимые документы, можно доказать свою правоту и конечно же не платить за не принадлежащие вам долги.