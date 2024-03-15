Українець не користувався газом кілька років і отримав багатотисячний борг: що відбувається?

Сьогодні дуже багато громадян відмовляються від газу та облаштовують будинки виключно електричними приладами і обігрівачами. Дехто переходить на альтернативну енергетику, що теж передбачає підключення електроприладів та відмову від газу. Саме так зробив мешканець Полтавської області ще у 2020 році. Чоловік запевняє, що зробив все згідно з правилами. Написав заяву, до нього прибули спеціальні служби та відрізали його помешкання від труби, яка постачає газ. Однак зараз, коли пройшло вже кілька років, чоловік отримує платіжку з боргом у 14 000 гривень. Борг за опалення, яким українець вже давно та офіційно не користується. То як так трапилось?

Кажуть, ймовірно трапилася технічна помилка

Експерти радять чоловікові звертатися до його газорозподільного оператора, а також до компанії “Нафтогаз”. Саме газорозподільний оператор передає дані компанії “Нафтогаз”, на основі котрих та формує рахунки. Якщо споживача було відрізано від труби, то оператор мав передавати нульові показники починаючи з 2020 року.

“Найімовірніша причина ситуації, що склалася — банальна технічна помилка. Насамперед ми б радили перевірити саме цей варіант. Для цього варто звернутися спочатку до Нафтогазу (через чат-бот, телефон — більш оперативні методи, або офіційним листом — більш тривалий метод), проте більш дієвий)“, – зазначають фахівці.

Спочатку слід звернутися до Нафтогазу і переконатися, що вони не помилились й дійсно отримали не нульові показники від газорозподільного оператора. Якщо це так, тоді слід звертатись до останнього. При обох зверненнях варто мати при собі особисті документи, платіжку з боргом, а також Акт, який засвідчує той факт, що споживача було відключено від газу.

Може бути помилка після чого борг просто анулюють. А може бути й таке, що облгаз просто “загубив” Акт про відключення від газу і всі ці роки нараховував споживачу тариф за доставку газу. В будь-якому з цих випадків маючи на руках всі необхідні документи, може довести свою правоту і звісно ж не сплачувати боргів, які вам не належать.