В Україні з’явиться новий вид субсидії: такого типу допомоги ще ніколи не було

Наразі в Україні є звичайна субсидія, яка компенсує людям витрати на комунальні послуги. Також є різноманітні пільги та соціальна допомога, наприклад, для ВПО, малозабезпечених, багатодітних родин тощо. Та ось, у Міністерстві соціальної політики заявили, що розробляється проєкт абсолютно нового виду допомоги. Мова про субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Наразі проєкт має затвердити Уряд.

“Очікуємо, що після затвердження рішення Уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки“, – пояснили у Мінсоці.

Поки що це пілотний проєкт

Наразі цей проєкт буде пілотним, та очікується, що після затвердження він діятиме попередньо два роки. Розмір субсидії розраховуватимуть індивідуально, як і в принципі зі звичайною субсидією.

Для розрахунку братимуть до уваги вартість оренди в кожному окремому регіоні, а також кількість людей, які проживатимуть у помешканні. Крім того, враховуватимуть й сукупний дохід орендарів.

Спочатку експерти вираховуватимуть, чи може родина самостійно покривати орендну плату, або якусь її частину.

“Чим нижчі доходи, тим вищий відсоток вартості оренди покриватиме субсидія“, – пояснили в Мінсоцполітики.

Для ВПО готують ще ряд нововведень

У Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2024 році для переселенців буде багато змін. Зокрема з’являться категорії громадян, яким автоматично продовжуватимуть виплати. Мова про осіб з третьою групою інвалідності, про пенсіонерів, а також інших вразливих осіб.

Крім цього будуть й ті, хто навпаки може втратити виплати. Мова про осіб, які мають можливість працювати та забезпечувати себе самостійно, однак чомусь цього не роблять. Для початку таким особам запропонують зареєструватися у Центрі зайнятості. Якщо вакансії не знаходитимуть, то виплати продовжуватимуть. Втратити допомогу можуть й ті в кого дохід на кожного члена родини не менше 9400 гривень. Мова й про одиноких пенсіонерів, які отримують таку пенсію.