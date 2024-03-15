Станете сказочно богатыми: названо место, где лучше всего держать деньги, чтобы их приумножать

Эзотерики дали рекомендации относительно того, где лучше хранить деньги.

В народе говорят что деньги любят тех кто обходится с ними с уважением Во все времена люди старались не разбрасывать купюры и копейки, а осторожно складывали, чтобы не нарушить энергетику. Издавна люди шили специальные мешочки на деньги, а бедные – заворачивали в простую ткань.

Где хранить деньги, чтобы их становилось больше

Главное правило – деньги должны быть в порядке. Не носите деньги без кошелька, ведь это привлекает бедность.

По народным приметам, не стоит носить деньги в карманах, ведь тогда их никогда не будет. Лучше складывать деньги в кошелек или сбережения в коробочку. При этом важна правильная последовательность – от малых к большим.

Как передавать деньги, чтобы они никогда не заканчивались

Не занимайте деньги вечером и в понедельник, поскольку это приведет к постоянным финансовым трудностям. Если вы заняли деньги, то лучше отдавайте долг меньшим номиналом, чем вы брали.

Деньги передавайте кассиру или продавцу в сложенном виде. Кладите их на стол, а не передавайте в руки. Тогда у вас не будет финансовых проблем.

Несколько важных примет о деньгах

Вот несколько важных правил которые помогут преодолеть финансовые проблемы:

если вы получили зарплату или гонорар, не тратьте деньги в тот день. пусть целая сумма полежит до утра.

Радуйтесь любой сумме, даже если она не большая.

Не бойтесь тратить деньги на свои желания и потребности, иначе ваш финансовый поток перекрывается.

Если вам в руки попала грязная или порванная банкнота, сразу постарайтесь ее потратить, ведь у таких денег тяжелая энергетика.

Не храните чеки в кошельке, лучше сразу их выбрасывайте или кладите в другое место, чтобы они не притягивали расходы.