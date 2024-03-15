Станете сказочно богатыми: названо место, где лучше всего держать деньги, чтобы их приумножать
Эзотерики дали рекомендации относительно того, где лучше хранить деньги.
В народе говорят что деньги любят тех кто обходится с ними с уважением Во все времена люди старались не разбрасывать купюры и копейки, а осторожно складывали, чтобы не нарушить энергетику. Издавна люди шили специальные мешочки на деньги, а бедные – заворачивали в простую ткань.
Где хранить деньги, чтобы их становилось больше
Главное правило – деньги должны быть в порядке. Не носите деньги без кошелька, ведь это привлекает бедность.
По народным приметам, не стоит носить деньги в карманах, ведь тогда их никогда не будет. Лучше складывать деньги в кошелек или сбережения в коробочку. При этом важна правильная последовательность – от малых к большим.
Как передавать деньги, чтобы они никогда не заканчивались
Не занимайте деньги вечером и в понедельник, поскольку это приведет к постоянным финансовым трудностям. Если вы заняли деньги, то лучше отдавайте долг меньшим номиналом, чем вы брали.
Деньги передавайте кассиру или продавцу в сложенном виде. Кладите их на стол, а не передавайте в руки. Тогда у вас не будет финансовых проблем.
Несколько важных примет о деньгах
Вот несколько важных правил которые помогут преодолеть финансовые проблемы:
- если вы получили зарплату или гонорар, не тратьте деньги в тот день. пусть целая сумма полежит до утра.
- Радуйтесь любой сумме, даже если она не большая.
- Не бойтесь тратить деньги на свои желания и потребности, иначе ваш финансовый поток перекрывается.
- Если вам в руки попала грязная или порванная банкнота, сразу постарайтесь ее потратить, ведь у таких денег тяжелая энергетика.
- Не храните чеки в кошельке, лучше сразу их выбрасывайте или кладите в другое место, чтобы они не притягивали расходы.
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