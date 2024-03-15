Станете казково багатими: названо місце, де найкраще тримати гроші, щоб їх примножувати 

Езотерики дали рекомендації щодо того, де краще зберігати гроші.

В народі кажуть що гроші люблять тих хто обходиться з ними з повагою У всі часи люди старалися не розкидати купюри та копійки, а обережно складали, щоб не порушити енергетику. Здавна люди шили спеціальні мішечки на гроші, а бідні — загортали в просту тканину.

Де зберігати гроші, щоб їх ставало більше

Головне правило — гроші повинні бути в порядку. Не носіть гроші без гаманця, адже це приваблює бідність.

За народними прикметами, не варто носити гроші в кишенях, адже тоді їх ніколи не буде. Краще складати гроші в гаманець чи заощадження в коробочку. При цьому важлива правильна послідовність — від малих до великих.

Як передавати гроші, щоб вони ніколи не закінчувалися

Не позичайте гроші ввечері та в понеділок, оскільки це призведе до постійних фінансових труднощів. Якщо ви позичили гроші, то краще віддавайте борг меншим номінал, ніж ви брали.

Гроші передавайте касиру чи продавцю в складеному вигляді. Кладіть їх на стіл, а не передавайте в руки. Тоді у вас не буде фінансових проблем.

Кілька важливих прикмет про гроші

Ось кілька важливих правил які допоможуть подолати фінансові проблеми:

якщо ви отримали зарплату або гонорар, не тратьте гроші в той день. хай ціла сума полежить до ранку.

Радійте будь-якій сумі, навіть якщо вона не велика.

Не бійтеся витрачати гроші на свої бажання і потреби, інакше ваш фінансовий потік перекривається.

Якщо вам в руки потрапила брудна чи порвана банкнота, одразу постарайтеся її витратити, адже в таких грошей важка енергетика.

Не зберігайте чеки в гаманці, краще одразу їх викидайте або кладіть в інше місце, щоб вони не притягували витрати.