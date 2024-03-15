Через 2 недели часть потребителей переведут на новые тарифы: сколько будем платить
Уже совсем скоро для части потребителей изменятся тарифы на электроэнергию. Они начнут действовать уже с первого апреля этого года. Об этом сообщили в компании YASNO на официальном сайте.
В сообщении YASNO говорится о том, что обновленные тарифы на электроэнергию будут действовать не для всех абонентов, которым компания поставляет электроэнергию, а только для небытовых потребителей.
Детали
В сообщении компании говорится о том, что на сайте опубликованы новые цены на электроэнергию для малых бытовых потребителей. Они начнут действовать с первого апреля 2024 года для всех небытовых потребителей поставщика универсальных услуг.
Новые тарифы вступят в силу уже с 1 апреля. В информации также отмечают, что тарифы для небытовых потребителей пересматриваются ежемесячно. Их рассчитывают в соответствии с методикой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование цен на коммунальные услуги. В частности при расчете учитывают следующие параметры:
- цена покупки электроэнергии на рынке;
- тарифы на услуги оператора системы распределения;
- тариф на услуги оператора системы передачи;
- тариф на услуги поставщика универсальной услуги.
Обнародованные тарифы вступят в силу с 1 апреля. В случае несогласия с ценой клиент имеет право прекратить действие договора.
Сколько будут платить бытовые потребители
При этом бытовые потребители электроэнергии могут пока не беспокоиться о подорожании. В апреле тарифы не изменятся. Однако радоваться не стоит, ведь если возрастет стоимость электроэнергии для предпринимателей, то это почувствуют все украинцы, поскольку возрастет стоимость тарифов и услуг. Сейчас украинцы платят 2,64 гривны за кВт. В Минэнерго обещают не повышать тарифы до конца отопительного сезона. А отопительный сезон продолжается до 1 мая. Однако в Минэнерго уверяют, что пока нет оснований для повышения тарифов, поэтому пока не ведут обсуждения по повышению стоимости электроэнергии.
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