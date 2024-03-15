Через 2 тижні частину споживачів переведуть на нові тарифи: скільки будемо платити

Вже зовсім скоро для частини споживачів зміняться тарифи на електроенергію. Вони почнуть діяти вже з першого квітня цього року. Про це повідомили в компанії YASNO на офіційному сайті.

В повідомленні YASNO йдеться про те, що оновлені тарифи на електроенергію будуть діяти не для всіх абонентів, яким компанія постачає електроенергію, а лише для непобутових споживачів.

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В повідомленні компанії йдеться про те що на сайті опубліковано нові ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Вони почнуть діяти з першого квітня 2024 року для всіх непобутових споживачів постачальника універсальних послуг.

Нові тарифи наберуть чинності вже з 1 квітня. В інформації також зазначають, що тарифи для непобутових споживачів переглядаються щомісяця. Їх розраховують відповідно до методики Національної комісії, що здійснює регулювання цін на комунальні послуги. Зокрема під час розрахунку враховують такі параметри:

ціна купівлі електроенергії на ринку;

тарифи на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Оприлюднені тарифи наберуть чинності з 1 квітня. В разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.

Скільки платитимуть побутові споживачі

При цьому побутові споживачі електроенергії можуть поки не турбуватися про здорожчання. У квітні тарифи не зміняться. Однак радіти не варто, адже якщо зросте вартість електроенергії для підприємців, то це відчують всі українці, оскільки зросте вартість тарифів та послуг. Наразі українці платять 2,64 гривні за кВт. В Міненерго обіцяють не підвищувати тарифи до кінця опалювального сезону. А опалювальний сезон триває до 1 травня. Однак в Міненерго запевняють, що наразі немає підстав для підвищення тарифів. тож поки не ведуть обговорення щодо підвищення вартості електроенергії.