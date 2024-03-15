На всех не хватит денег: в Украине отменят часть социальных выплат

В Министерстве социальной политики ожидают, что помощь на проживание с первого марта будет получать около 1,5 миллиона внутренних переселенцев. На выплаты в этом месяце предусмотрено лишь 4 миллиарда.

По меньшей мере миллион ВПЛ оставят без выплат

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, начиная с 2014 года до сегодня, в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона человек. Из них 3,6 миллиона человек покинули место жительства уже после начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

По данным Министерства социальной политики в январе 2024 года пособие на проживание получать 2,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Сейчас в Минсоце не могут четко спрогнозировать, какое количество внутренне перемещенных лиц обратилось в органы социальной защиты населения с заявлением о предоставлении денежной помощи.

В ведомстве отметили, что помощь будут назначать на семью, исходя из среднемесячного общего дохода на одного человека в семье. И такой доход на одного человека не должен превышать 9 444 гривны. Именно поэтому заявления будут подаваться с учетом членов всей семьи. На сегодня помощь выплачивают на одного человека или на лицо с ребенком, поскольку сейчас невозможно выплачивать по общему доходу на семью. Ориентировочно ожидается полтора миллиона получателей денежной помощи.

Что еще известно

Относительно изменений, которые ждут ВПЛ, отметим следующее.

В государственном бюджете на 2024 год по программе “Социальная защита лиц, попавших в трудные жизненные обстоятельства” предусмотрены расходы в том числе на помощь ВПЛ в размере 57,65 миллиарда на покрытие расходов в полном объеме.

В марте по этой бюджетной программе запланированы расходы на уровне около четырех миллиардов.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров обсуждают изменения в постановление об утверждении порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ в том числе, рассматривают вариант продлить сроки подачи заявлений до 30 апреля.