На всіх не вистачить грошей: в Україні скасують частину соціальних виплат

В Міністерстві соціальної політики очікують, що допомогу на проживання з першого березня буде отримувати близько 1,5 мільйона внутрішніх переселенців. На виплати цього місяця передбачено лише 4 мільярди.

Щонайменше мільйон ВПО залишать без виплат

За даними Єдиною інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року до сьогодні, в Україні зареєстровано 4,9 мільйона осіб. З них 3,6 мільйона осіб покинули місце проживання вже після початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

За даними Міністерства соціальної політики в січні 2024 року допомогу на проживання отримувати 2,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Зараз в Мінсоці не можуть чітко спрогнозувати, яка кількість внутрішньо переміщених осіб звернулася в органи соціального захисту населення з заявою про надання грошової допомоги.

У відомстві зазначили, що допомогу будуть призначати на сім’ю, виходячи з середньомісячного загального доходу на одну людину в сім’ї. І такий дохід на одну людину не має перевищувати 9 444 гривні. Саме тому заяви будуть подаватися з урахуванням членів всієї сім’ї. На сьогодні допомогу виплачують на одну особу або на особу з дитиною, оскільки зараз неможливо виплачувати за загальним доходом на сім’ю. Орієнтовно очікується півтора мільйона одержувачів грошової допомоги.

Що ще відомо

Щодо змін, які чекають ВПО, зазначимо наступне.

В державному бюджеті на 2024 рік за програмою “Соціальний захист осіб, які потрапили в скрутні життєві обставини” передбачені витрати в тому числі на допомогу ВПО в розмірі 57,65 мільярда на покриття витрат в повному обсязі.

В березні за цією бюджетною програмою заплановані витрати на рівні близько чотирьох мільярдів.

Як повідомлялось раніше, в Кабінеті міністрів обговорюють зміни в постанову про затвердження порядку надання допомоги на проживання ВПО в тому числі розглядають варіант продовжити терміни подачі заяв до 30 квітня.