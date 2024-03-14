“Оберег” от ТЦК: как в Украине продают товары для избежания мобилизации

Многие украинцы возмущены “Оберегами” от ТЦК. Военные говорят, что кто-то отдает жизнь за Украину, а кто-то наживается.

Украинские территориальные центры комплектации стали единственным заведением, название которого украинцы начали использовать для того, чтобы продать товары, хотя этот ассортимент не имеет никакого отношения ни к ТЦК, ни к мобилизации. Эту информацию используют для этого, чтобы стимулировать покупателей как можно быстрее купить такой товар.

Детали

На днях на сайтах бесплатных объявлений появились странные объявления о “оберегах от ТЦК”. Их продают за 638 гривен. Некоторые продавцы автомобилей и электровелосипедов рекламируя свой товар, указывают, что этот транспорт поможет как можно быстрее убежать от работников ТЦК.

Кроме того, определенное количество мужчин строительных специальностей, когда предлагают свои услуги. в объявлениях писали, что могут приехать и сделать ремонт и работники Территориальных центров комплектования на блокпостах не является для них препятствием.

Как на эти товары реагируют военные

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев убежден, что лучше всего в этом мире продают истории. Истории которые актуальны – как уехать из страны, как скрыться от повесток и работников Территориальных центров комплектования.

Мошенники этот тренд четко улавливают и используют для того, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. В этом нет ничего удивительного.

В то время как каждый отдает жизнь, защищая страну, другие на первое место ставят возможность заработать как можно больше денег, при этом обманывая людей. К сожалению такая наша реальность сегодня. Селезнев призывает к ответственному потреблению информации, чтобы не стать жертвой тех, кто хочет вас обмануть.

В целом в Украине продолжается всеобщая мобилизация, а в ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект о мобилизации, поэтому уже чуть больше чем за месяц правила призыва и наказание для уклонистов изменятся.