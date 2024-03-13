Французы захотели купить украинского мобильного оператора: что говорит власть

Антимонопольный комитет Украины запретил французской компании купить мобильного оператора Lifecell.

Антимонопольный комитет Украины обнаружил определенные основания для того, чтобы запретить компании DVL Telecom, которая входит во французскую группу NJJ приобрести контроль над группой “Лайфсел”. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного комитета Украины.

Детали

В ведомстве убеждены, что нужно проверить относить контроля “Лайфсел” и материнской компании Turksell с человеком, к которому применены специальные санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Также в антимонопольном комитете отмечают, что при рассмотрении заявления о приобретении контроля компанией DVL Telecom над компанией “Лайсел” и “Укртауэр” обнаружили основания для запрета указанных мероприятий.

С учетом этого Антимонопольный комитет Украины не может предоставить отдельное разрешение на покупку компании “Глобал Билги” из-за того, что она составляет единую транзакцию с “Лайфсел” и “Укртауэр”.

Таким образом 7 марта АМКУ снова начинает рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией DVL Telecom контроля над “Лайфсел”, “Глобал Билги” и “Укртауэр”. Также начали рассмотрение дела о непосредственно связанных с осуществлением этих операций.

29 декабря 2023 года турецкая телекоммуникационная компания Turkcell сообщила, что продает мобильного оператора Lifecell (ООО “Лайфсел”), сетей колл-центров (ООО “Глобал Билги” и оператора вышек мобильной связи “ООО “Укртауэр” французской NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля.

Миллиардер Ксавье Ньеля заявил, что его инвестиционная компания NJJ Capital согласилась заплатить полмиллиона долларов за украинское подразделение Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Эта сделка предоставит французской компании NJJ Capital полностью контролировать мобильного оператора Lifecell, сеть колл-центров и оператором башен мобильной связи.

Однако пока не известно, после дополнительных проверок Антимонопольный комитет Украины согласует продажу или этот отказ является окончательным. Это мы узнаем в ближайшее время.