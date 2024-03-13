Французи захотіли купити українського мобільного оператора: що каже влада

Антимонопольний комітет України заборонив французькій компанії купити мобільного оператора Lifecell.

Антимонопольний комітет України виявив певні підстави для того, щоб заборонити компанії DVL Telecom, яка входить до французької групи NJJ придбати контроль над групою “Лайфсел”. Про це повідомили в пресслужбі антимонопольного комітету України.

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У відомстві переконані, що потрібно перевірити відносити контролю “Лайфсел” та материнської компанії Turksell з людиною, до якої застосовані спеціальних санкцій Ради національної безпеки та оборони.

Також в антимонопольному комітеті зазначають, що під час розгляду заяви про набуття контролю компанією DVL Telecom над компанією “Лайсел” та “Укртауер” виявили підстави для заборони зазначених заходів.

З урахуванням цього Антимонопольний комітет України не може надати окремий дозвіл на купівлю компанії “Глобал Білгі” через те, що вона становить єдину транзакцію з “Лайфсел” та “Укртауер”.

Таким чином 7 березня АМКУ знову розпочинає розгляд справи про концентрацію у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над “Лайфсел”, “Глобал Білгі” та “Укртауер”. Також розпочали розгляд справи про безпосередньо пов’язані зі здійсненнями цих операцій.

29 грудня 2023 року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора Lifecell (ТОВ “Лайфсел”), мереж кол-центрів (ТОВ “Глобал Білгі” та оператора веж мобільного зв’язку “ТОВ “Укртауер” французькій NJJ Capital мільярдера Ксав’є Ньєля.

Мільярдер Ксав’є Ньєля заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити півмільйона доларів за український підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Ця угода надасть французькій компанії NJJ Capital повністю контролювати мобільного оператора Lifecell, мережу кол-центрів та оператором веж мобільного зв’язку.

Однак поки не відомо, чи після додаткових перевірок Антимонопольний комітет України погодить продаж чи ця відмова є остаточною. Це стане відомо найближчим часом.