Смачно та дуже швидко: в мережі з’явився рецепт забутої та колись мега популярної закуски

Напевно кожна господиня неодноразово стикалась з проблемою, що ж приготувати на святковий стіл. І мова не лише про пишні застілля, а й про невеличкі посиденьки з друзями, чи навіть просту сімейну вечерю. На щастя Інтернет суттєво полегшує це питання пропонуючи на вибір тисячі різних рецептів як простих, так і таких, що підійдуть для ресторанного меню. Інколи серед цього різноманіття можна знайти рецепти страв родом з дитинства. Як, наприклад, популярна закуска з корейської моркви та оселедця. Днями цей рецепт було опубліковано в одній з соціальних мереж і він зібрав надзвичайно велику кількість позитивних реакцій.

Що потрібно для приготування закуски?

Звісно, більшість інгредієнтів навряд чи є у повсякденні в холодильнику пересічної родини, однак придбати їх у магазині немає проблем, причому вже у готовому вигляді. Отож, для приготування знадобиться:

Оселедець: 300 грамів. Морква по-корейськи: 300 грамів (її можна купити практично у кожному супермаркеті вже у повністю готовому до споживання вигляді). Одна невелика цибулина. Три столові ложки води. Три столові ложки рослинної олії. Одна столова ложка оцту. Щіпка цукру до свого смаку.

Як готувати?

Спочатку слід замаринувати цибулю. Для цього нарізаємо її кільцями, додаємо цукор, воду та оцет. Залишаємо трішки настоятися (приблизно 10 хвилин). Потім всю зайву рідину потрібно злити, щоб залишилась лише цибуля. Беремо глибоку салатницю, й змішуємо у ній моркву, цибулю та невеликі шматочки оселедця. Заправляємо страву соняшниковою олією.

Страва готова для того, щоб подавати її на стіл. Закуску також можна помістити у їстівні корзинки, тоді вона не лише буде смачною, а й естетично привабливою.