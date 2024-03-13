Кабмин готовит новый Трудовой кодекс: в первую очередь будут менять продолжительность отпусков

В Украине впервые за кучу лет серьезно приступили к работе над обновлением Трудового кодекса. В правительстве заявляют, что старый кодекс потерял свою актуальность по многим пунктам. Его следует перерабатывать и адаптировать к современным реалиям, а также к европейским образцам. Проработать планируют сразу несколько пунктов. Это продолжительность отпусков, процедура увольнения работников, требования к оформлению трудовой книжки и т.д. Из всех этих пунктов большинство еще не до конца продуманы. Единственное, что точно известно – это сколько смогут отдыхать украинцы.

Продолжительность отпусков увеличат

В настоящее время согласно действующему законодательству работники имеют право на 24 дня оплачиваемого отпуска в год. Если утвердят новый Кодекс, количество дней увеличится до 28. При этом в Министерстве экономики заявляют, что и сегодня некоторые украинцы имеют право на отпуск такой продолжительностью. Это, например, специалисты, постоянно работающие за компьютером.

Что касается других пунктов, таких как условия увольнения и требования к трудовой книжке, то известно только приблизительную информацию.

Трудовой книги будет не нужно

Трудовые отношения между работодателем и работником будут подтверждаться без трудовой книги. Страховой стаж будет начисляться автоматически благодаря регулярным налоговым взносам со стороны работодателя. Что касается официальности трудовых отношений, то, конечно, их будут регулировать определенные трудовые договоры, но бумажная трудовая книжка скорее всего останется в прошлом.

Признаками деловых отношений будут считать ситуации, когда работник получает четкие задания от работодателя и получает за это денежное вознаграждение. Если первый выполняет работу по соответствующему графику и соблюдает внутренние правила компании и т.д.

Что касается увольнения, то здесь пока ситуация неоднозначна. То есть то, что предлагают изменить, будет совсем не в пользу работника. По предварительным данным работодатель сможет увольнять работников даже без уважительных причин, аргументируя такое решение экономически сложным положением в компании. Правда, будет и два требования: денежная компенсация и предупреждение об увольнении не позднее чем за два месяца до него.