Кабмін готує новий Трудовий кодекс: в першу чергу змінюватимуть тривалість відпусток

В Україні вперше за купу років серйозно розпочали роботу над оновленням Трудового кодексу. В Уряді заявляють, що старий Кодекс втратив свою актуальність по багатьох пунктах. Його слід переробляти і адаптовувати до сучасних реалій, а також до європейських зразків. Пропрацювати планують відразу кілька пунктів. Це тривалість відпусток, процедуру звільнення працівників, вимоги до оформлення трудової книжки тощо. З усіх цих пунктів, більшість ще не до кінця продумані. Єдине, що точно відомо — це скільки зможуть відпочивати українці.

Тривалість відпусток збільшать

Наразі згідно з чинним законодавством працівники мають право на 24 дні оплачуваної відпустки в рік. Якщо затвердять новий Кодекс, то кількість днів збільшиться до 28. При цьому в Міністерстві економіки заявляють, що й сьогодні деякі українці мають право на відпустку такою тривалістю. Це, наприклад, спеціалісти, які постійно працюють за комп’ютером.

Щодо інших пунктів, таких як умови звільнення та вимоги до трудової книжки, то наразі відомо лише приблизну інформацію.

Трудової книжки буде не потрібно

Трудові відносини між роботодавцем та працівником підтверджуватимуться без трудової книжки. Страховий стаж нараховуватиметься автоматично, завдяки регулярним податковим внескам з боку роботодавця. Щодо офіційності трудових відносин, то звісно ж їх регулюватимуть певні трудові договори, але паперова трудова книжка швидше за все залишиться у минулому.

Ознаками ділових відносин вважатимуть ситуації, коли робітник отримує чіткі завдання від роботодавця та отримує за це грошову винагороду. Якщо перший виконує роботу за відповідним графіком, та дотримується внутрішніх правил компанії тощо.

Щодо звільнення, то тут поки ситуація неоднозначна. Тобто те, що пропонують змінити буде зовсім не на користь працівника. За попередніми даними роботодавець зможе звільнювати працівників навіть без поважних на те причин, аргументуючи таке рішення економічно складним становищем у компанії. Щоправда, буде й дві вимоги: грошова компенсація та попередження про звільнення не пізніше ніж за два місяці до нього.